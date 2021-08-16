Захарова: РФ воспримет как шаг к эскалации возвращение ядерного оружия США в Британию

В МИД России считает, что США и Британия занимаются эскалацией конфликта.

Москва воспримет как шаг к эскалации возвращение американского ядерного оружия на территорию Соединенного Королевства. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге со СМИ от 5 сентября сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом чиновница прокомментировала журналистам информацию британских медиа со ссылкой на отчет ученых США о том, что Вашингтон может вернуть собственный стратегический арсенал в страну, из которой он был вывезен еще в 2008 году.

Эскалационный шаг, который ведет к ровно противоположному направлению от решения насущной задачи вывода всех ядерных вооружений США из стран Европы. Напомню, там оно развернуто в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова продемонстрировала фрагменты натовских снарядов из зоны СВО.

Фото и видео: МИД России