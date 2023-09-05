В МИД России показали фрагменты поврежденных ракет Запада из зоны СВО.

Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова продемонстрировала на брифинге с журналистами в Москве фрагменты западных боеприпасов, используемых украинскими военнослужащими для ударов по гражданским объектам в зоне специальной военной операции. Дипломат уточнила, что на экране участники мероприятия могут увидеть предметы, переданные министерством по обороне РФ. Речь идет об элементах поврежденных ракет стран коллективного Запада. В том числе речь идет об британском оружии Storm Shadow.

Неоднократно поднимали тему использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) боеприпасов натовского производства, включая кассетного типа, при нанесении ударов по гражданским объектам. Помимо фактов, цифр, данных, мы покажем наглядный материал. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России подчеркнули, что в результате атак реактивными системами залпового огня HIMARS американского производства с применением ракет M31, франко-английскими авиационными ракетами Storm Shadow, гаубицами М777 от США часто гибнет мирное население, несовершеннолетние граждане и пожилые люди. Мария захарова уведомила СМИ о том, что фотографии этих осколков будут размещены в официальных аккаунтах дипломатического ведомства в социальных сетях.

Это те страшные открытки, предназначенные для тех в странах ЕС и НАТО, которые полагают, что их налоги или даже добровольные пожертвования служат делу мира,. Посмотрите, на этих снарядах кровь детей, гражданского населения, мирных жителей. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат напомнила о том, что эти снаряды произведены, куплены и транспортированы на деньги жителей стран Евросоюза. в России считают руководство натовских стран прямым соучастником кровавых военных преступлений со стороны киевского режима.

Захарова прокомментировала планы Запада развернуть производство оружия на Украине.

Фото и видео: МИД России