Захарова прокомментировала планы Запада развернуть производство оружия на Украине

В МИД России напомнили о демарше в Германии и Швеции.

Москва рассматривает планы коллективного Запада развернуть производство оружия на территории Украины как очередное подтверждение его вовлеченности в региональный конфликт против России. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге со СМИ от 5 сентября сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат уточнила, что посольства РФ в Швеции и ФРГ предприняли демарши в связи с планами компаний из этих европейских стран производить оружие для ВСУ. Спикер МИД заметила, что в Москве планы недружественных государств рассматриваются как очередное подтверждение того, что они вовлечены в украинский кризис.

Российская сторона примет необходимые меры по купированию угроз своей безопасности. Посольствами России в Берлине и Стокгольме предприняты соответствующие демарши. Мы исходим из того, что в обеих столицах будут сделаны нужные выводы. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Лавров 7-8 сентября посетит Бангладеш.

Фото и видео: МИД России