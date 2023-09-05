В МИД России назвали рабочие встречи главы МИД РФ в стране.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров 7 и 8 сентября посетит Бангладеш. На территории этой страны у дипломата запланирована встреча с местным премьер-министром и коллегой из внешнеполитического ведомства Шейхом Хасиной и Абдулкаламом Абдулом Моменом. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге со СМИ от 5 сентября сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

7-8 сентября Сергей Лавров посетит Народную Республику Бангладеш с рабочим визитом... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова считает, что отмена русской культуры Западом будет продолжаться.

Фото и видео: МИД России