Захарова считает, что отмена русской культуры Западом будет продолжаться

МИД России оценил политику Запада в сфере культуры.

Отмена странами коллективного Запада русской культуры будет продолжаться и дальше, так как на текущий момент закончился только первый этап этого процесса. По словам спикера, ситуацию можно охарактеризовать как блицкриг в мире культуры. Соответствующее заявление в ходе выступления перед студентами Горчаковского лицея МГИМО в рамках марафона "Поделись своим знанием" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат добавила, что у большей части недружественных стран уже начинает проявляться осознание того, что "культура отмены" - это настоящее безумие. Она напомнила, что российские представители подарили миру фантастические произведения искусства, художественной литературы и поэзии.

... Которые потом мотивировали их авторов, их выдающихся деятелей, а потому, что это безумие в том числе может коснуться и их. Ведь в какой-то части света потом скажут, что давайте отменим Шекспира, Сервантеса, Леонардо да Винчи. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова дала советы о том, куда поехать отдыхать в России.

Фото и видео: Telegram / ТАСС