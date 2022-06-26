Захарова дала советы о том, куда поехать отдыхать в России

В МИД России назвали места, в которых хорошо отдыхать.

Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в интервью с телеканалом "360" поделилась местами, в которые гражданам страны стоит поехать на отдых. Одно из них находится на территории Московсковской области, в селе Тараканово. Таким образом дипломат ответила на вопрос о том, бывает ли у сотрудников МИД время на отдых. Она пояснила, что свободно время все проводят по-разному, так как для одних речь идет о творчестве, а для других - о поездках по интересным местам или на курорты.

Подмосковье вдохновляет очень. Например, Тараканово. Храм, который еще помнит Блока, в котором он венчался с Любовью Менделеевой. Храм сейчас восстановлен. Буквально полгода назад благодаря непосредственному душевному вкладу губернатора.... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Россиский дипломат подчеркнула, что рекомендует посетить этот храм, а также его окрестности. Мария Захарова напомнила о том, что на участке располается комплекс усадеб, посвященных Менделееву и Блоку. Речь идет об огромной музее, который состоит из нескольких локаций. Дополнительно сотрудница МИД РФ посоветовала для отдыха такие курорты как Краснодарский край, Апапа. Спикер пояснила, что во время путешествия по Анапе на чтение книг просто не хватит времени, поэтому их туда можно не везти с собой. Однако, если отдыхаете в Тараканово, то в это место Мария Захарова призвала брать томик стихотворений Блока. Она пояснила, что произведение автора "Девушка пела в церковном хоре" написано именно об этом месте.

Захарова заявила, что участие граждан РФ за рубежом в выборах в сентябре не предусмотрено.

Фото: МИД России