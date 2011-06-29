Захарова заявила, что участие граждан РФ за рубежом в выборах в сентябре не предусмотрено

В МИД России объяснили, как пройдет в сентябре Единый день голосования.

Участие российских граждан, находящихся за пределами страны, в выборах в единый день голосования 10 сентября не предусмотрено. Соответствующее заявление официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова сделала в ходе выступления на регулярном брифинге в Москве с журналистами. Чиновница пояснила, что осенняя избирательная кампания имеет региональную направленность, поэтому граждане за пределами страны не смогут принять участие в мероприятии как очно, так и в дистанционном формате.

Я хочу отметить, что на базе дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации по проведению выборов организуются избирательные участки только для участия в голосовании федерального уровня. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова посоветовала доверять данным правоохранителей по крушению самолета Пригожина.

Фото и видео: МИД России