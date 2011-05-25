До 16 апреля арестовали петербуржца, который перекрасил музейные гаубицы в цвета украинского флага

Мужчину обвиняют в вандализме.

В среду, 23 марта, Петроградский суд Петербурга арестовал Николая Воротнева, который обвиняется в вандализме. Мужчина пробудет под стражей до 16 апреля. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно версии следствия, не позднее 2 марта этого года обвиняемый с приятелем разрисовали щитовые покрытия двух гаубиц, которые являются реликвиями ВОВ, аэрозольными баллончиками. Злоумышленники нанесли изображение в виде двух горизонтальных полос синего и желтого цвета.

Мужчины осквернили и испортили имущество, которое находится на балансе Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.В субботу, 19 марта, Воротнева задержали, а соучастник находится в розыске.

Ранее мы писали, что восемь снарядов ВОВ нашли на территории предприятия на проспекте Обуховской Обороны.

Фото: Piter.tv

