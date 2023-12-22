Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Мста-С"

В ходе выполнения боевых задач расчетами применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы.

Минобороны показало видео боевой работы гаубиц "Мста-С" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы нанесли удары по укрепрайонам, огневым позициям и живой силе ВСУ. В ходе выполнения боевых задач расчетами применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы. В военном ведомстве отметили, что это позволяет нанести максимальный урон противнику.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажа вертолета Ка-52М.

Видео: Минобороны России