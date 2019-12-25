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Восемь снарядов ВОВ нашли на территории предприятия на проспекте Обуховской Обороны
Сегодня, 20:32
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Восемь снарядов ВОВ нашли на территории предприятия на проспекте Обуховской Обороны

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Восемь ржавых осколочно-фугасных снарядов времён войны калибра 122 миллиметра нашли на предприятии.

Во вторник, 22 марта, в Невском районе Петербурга нашли восемь боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Они предназначены для стрельбы из гаубиц. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Восемь ржавых осколочно-фугасных снарядов времён войны калибра 122 миллиметра нашли на одном из предприятий, которое находится на проспекте Обуховской Обороны. 

Специалисты ОМОН "Бастион" Росгвардии обследовали находку и вывезли на специальный полигон, где и обезвредили. 

Ранее мы писали, что в Бишкеке оцепили аэропорт из-за сообщения о бомбе на борту самолета из Петербурга.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

 

Теги: вов, омон, снаряды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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