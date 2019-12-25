Восемь снарядов ВОВ нашли на территории предприятия на проспекте Обуховской Обороны

Восемь ржавых осколочно-фугасных снарядов времён войны калибра 122 миллиметра нашли на предприятии.

Во вторник, 22 марта, в Невском районе Петербурга нашли восемь боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Они предназначены для стрельбы из гаубиц. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Восемь ржавых осколочно-фугасных снарядов времён войны калибра 122 миллиметра нашли на одном из предприятий, которое находится на проспекте Обуховской Обороны.

Специалисты ОМОН "Бастион" Росгвардии обследовали находку и вывезли на специальный полигон, где и обезвредили.

Ранее мы писали, что в Бишкеке оцепили аэропорт из-за сообщения о бомбе на борту самолета из Петербурга.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти