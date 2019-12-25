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В Бишкеке оцепили аэропорт из-за сообщения о бомбе на борту самолета из Петербурга
Сегодня, 17:11
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Бишкеке оцепили аэропорт из-за сообщения о бомбе на борту самолета из Петербурга

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Пассажир самолета заявил, что в его ручной клади "боевой снаряд".

В среду, 9 марта, международный аэропорт "Манас" в Бишкеке (Киргизия) оцепили, поскольку получили сообщение о бомбе на борту прибывающего из Петербурга самолета. Об этом сообщило местное издание 24kg.ru со ссылкой на собственные источники.

Собеседник издания рассказал, что пассажир из Петербурга сообщил, что в его ручной клади "боевой снаряд", а сам он "выступает против спецоперации России на Украине".

В аэропорт прибыли сотрудники правоохранительных органов, в том числе саперы и кинологи. "Фонтанка" отметила, что офис авиакомпании "Авиа Траффик" пока не дает комментарии. 

Фото: Piter.tv

Теги: бомба, заминирование самолета, лжеминер
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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