В Бишкеке оцепили аэропорт из-за сообщения о бомбе на борту самолета из Петербурга

Пассажир самолета заявил, что в его ручной клади "боевой снаряд".

В среду, 9 марта, международный аэропорт "Манас" в Бишкеке (Киргизия) оцепили, поскольку получили сообщение о бомбе на борту прибывающего из Петербурга самолета. Об этом сообщило местное издание 24kg.ru со ссылкой на собственные источники.

Собеседник издания рассказал, что пассажир из Петербурга сообщил, что в его ручной клади "боевой снаряд", а сам он "выступает против спецоперации России на Украине".

В аэропорт прибыли сотрудники правоохранительных органов, в том числе саперы и кинологи. "Фонтанка" отметила, что офис авиакомпании "Авиа Траффик" пока не дает комментарии.

Фото: Piter.tv