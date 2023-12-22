В метро на "Калужской" пассажир разбил двери турникета

Возбуждено уголовное дело по статье за вандализм.

На территории столичной станции метрополитена "Калужской" пассажир разбил двери турникета, когда попытался пройти внутрь без оплаченного билета. Нарушителем общественного спокойствия, по информации от транспортного управления московской прокуратуры, стал 22-летний молодой человек. На запись с камеры видеонаблюдения попал момент, когда юноша, не делая платить за поездку, попытался пробраться через закрытые двери турникета. Одну из створок он умышленно разбил.

За порчу имущества на общественном транспорте, т.е. вандализм - фигуранту грозит ответственность по статье 214 УК РФ. прокуратура Московского метрополитена

Дополнительно ввиновное лицо будет обязано возместить материальный ущерб, причиненный его противоправными действиями.

ЗакС Петербурга намерен ужесточить штрафы за самовольную остановку эскалаторов.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы