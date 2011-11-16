Суд продлил арест петербуржцу, который разрисовал реликвию ВОВ

На 72 часа Петроградский суд Петербурга продлил срок задержания Николаю Воротневу, который обвиняется по статье за вандализм. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Согласно версии следствия, не позднее 2 марта этого года обвиняемый с приятелем разрисовали щитовые покрытия двух гаубиц, которые являются реликвиями ВОВ, аэрозольными баллончиками. Злоумышленники нанесли изображение в виде двух горизонтальных полос синего и желтого цвета.
Мужчины осквернили и испортили имущество, которое находится на балансе Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.
В субботу, 19 марта, Воротнева задержали, а соучастник находится в розыске. Следствие просит суд заключить под стражу мужчину.
Фото: Piter.tv
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