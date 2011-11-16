Суд продлил арест петербуржцу, который разрисовал реликвию ВОВ

Обвиняемый с приятелем разрисовали щитовые покрытия двух гаубиц, которые являются реликвиями ВОВ, аэрозольными баллончиками.

На 72 часа Петроградский суд Петербурга продлил срок задержания Николаю Воротневу, который обвиняется по статье за вандализм. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Согласно версии следствия, не позднее 2 марта этого года обвиняемый с приятелем разрисовали щитовые покрытия двух гаубиц, которые являются реликвиями ВОВ, аэрозольными баллончиками. Злоумышленники нанесли изображение в виде двух горизонтальных полос синего и желтого цвета.

Мужчины осквернили и испортили имущество, которое находится на балансе Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.

В субботу, 19 марта, Воротнева задержали, а соучастник находится в розыске. Следствие просит суд заключить под стражу мужчину.

Фото: Piter.tv

