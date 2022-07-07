Минобороны РФ: российские ВКС нанесли удар по украинским военным, высадившимся на остров Змеиный

Российские ВКС нанесли удар по украинским военным, высадившимся на остров Змеиный. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В ночь на 7 июля киевский режим предпринял попытку доставить флаг Украины на остров Змеиный, куда высадились несколько военнослужащих. Самолет ВКС РФ нанес удар высокоточными ракетами по острову. Часть украинских военных была уничтожена, оставшиеся в живых сбежали в направлении населенного пункта Приморское.
Ранее Минобороны впервые показало кадры задействованных на Украине БМПТ "Терминатор".
Видео: Минобороны России
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