Минобороны РФ: российские ВКС нанесли удар по украинским военным, высадившимся на остров Змеиный

Оставшиеся в живых сбежали в направлении населенного пункта Приморское.

Российские ВКС нанесли удар по украинским военным, высадившимся на остров Змеиный. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В ночь на 7 июля киевский режим предпринял попытку доставить флаг Украины на остров Змеиный, куда высадились несколько военнослужащих. Самолет ВКС РФ нанес удар высокоточными ракетами по острову. Часть украинских военных была уничтожена, оставшиеся в живых сбежали в направлении населенного пункта Приморское.

Ранее Минобороны впервые показало кадры задействованных на Украине БМПТ "Терминатор".

Видео: Минобороны России