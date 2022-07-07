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Минобороны РФ: российские ВКС нанесли удар по украинским военным, высадившимся на остров Змеиный

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Оставшиеся в живых сбежали в направлении населенного пункта Приморское.

Российские ВКС нанесли удар по украинским военным, высадившимся на остров Змеиный. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В ночь на 7 июля киевский режим предпринял попытку доставить флаг Украины на остров Змеиный, куда высадились несколько военнослужащих. Самолет ВКС РФ нанес удар высокоточными ракетами по острову. Часть украинских военных была уничтожена, оставшиеся в живых сбежали в направлении населенного пункта Приморское.

Ранее Минобороны впервые показало кадры задействованных на Украине БМПТ "Терминатор".

Видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, минобороны россии, остров змеиный, флаг украины
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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