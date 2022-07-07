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Минобороны впервые показало кадры задействованных на Украине БМПТ "Терминатор"

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На опубликованном видео продемонстрировано техническое обслуживание боевых машин.

Минобороны впервые показало кадры задействованных в рамках спецоперации на Украине новейших БМПТ "Терминатор".

На опубликованном видео продемонстрировано техническое обслуживание боевых машин. В пресс-службе ведомства отметили, что в подразделениях, выполнявших боевые задачи спецоперации, проходят мероприятия по выполнению боевых возможностей. В их число также входит плановое обслуживание боевой техники.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Град".

Видео: Минобороны России

Теги: бмпт, минобороны россии, терминатор
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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