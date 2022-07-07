Минобороны впервые показало кадры задействованных на Украине БМПТ "Терминатор"

На опубликованном видео продемонстрировано техническое обслуживание боевых машин.

Минобороны впервые показало кадры задействованных в рамках спецоперации на Украине новейших БМПТ "Терминатор".

На опубликованном видео продемонстрировано техническое обслуживание боевых машин. В пресс-службе ведомства отметили, что в подразделениях, выполнявших боевые задачи спецоперации, проходят мероприятия по выполнению боевых возможностей. В их число также входит плановое обслуживание боевой техники.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Град".

Видео: Минобороны России