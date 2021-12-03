Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Град"

Батарея нанесла удары по огневым позициям украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" при выполнении задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны передвижение батареи на позицию и нанесение удара по огневым позициям украинских войск, обнаруженных артиллерийской разведкой и беспилотниками. После выполнения задачи "Град" покинул огневую позицию.

В пресс-службе Минобороны отметили, что перезарядка боевых машин производят в запасном районе.

Ранее Минобороны опубликовало видео с брошенной украинской техникой в Лисичанске.

Видео: Минобороны России