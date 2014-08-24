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Суд прекратил дело в отношении мундепа МО "Новоизмайловское" о дискредитации ВС РФ
Сегодня, 10:33
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Суд прекратил дело в отношении мундепа МО "Новоизмайловское" о дискредитации ВС РФ

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По данным стороны защиты, решение было принято в связи с процессуальными нарушениями в виде ошибок при составлении протокола. 

Во вторник, 12 декабря, Московским районным судом Петербурга было прекращено производство по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении депутата МО "Новоизмайловское" Александра Сосновских. Об этом пишет издание "КоммерсантЪ", ссылаясь на пресс-службу регионального отделения партии "Яблоко", от которой избирался мундеп.

По данным стороны защиты, решение было принято в связи с процессуальными нарушениями в виде ошибок при составлении протокола. 

Отметим, что поводом для возбуждения дела стала публикация на странице Сосновских в соцсетях о ходе специальной военной операции.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские полицейские арестованы по делам о вымогательстве и превышении полномочий.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, суд
Категории: Лента новостей,

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