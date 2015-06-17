Петербургские полицейские арестованы по делам о вымогательстве и превышении полномочий

В общей сложности задержаны семеро, вину признал один из них.

Выборгский районный суд заключил под стражу двух петербургских полицейских до 6 февраля 2024 года. Их обвиняют в вымогательстве (п. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. "а", "б", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы 8 декабря.

Фигуранты, по данным суда, содействовали преступной группе, которая 21 ноября напала на мужчину с целью вымогательства крупной суммы – 300 тыс. рублей. Помимо сотрудников полиции, арестовали и заключили под стражу еще нескольких соучастников по статьям о вымогательстве и разбое. Пойти на преступление их попросила бывшая сожительница потерпевшего.

Полицейские пригласили потерпевшего в кафе на Придорожной аллее, где потребовали деньги и сообщили, что после получения суммы его не привлекут к уголовной ответственности за якобы физический вред, который мужчина причинил бывшей сожительнице. Он отказался, потерпевшего попытались задержать. После попытки сбежать мужчину и его знакомого поместили в УАЗ полиции, они же подумали, что против них действуют переодетые в форму правоохранителей преступники, и угнали авто, решив доехать до первого отдела полиции. Потерпевший и его знакомый рассчитывали там на помощь.

Тогда соучастники устроили погоню, они неоднократно стреляли в машину. Около продуктового магазина "Пятерочка" в доме по Сиреневому бульвару фигуранты заблокировали УАЗ, избили потерпевших и у одного из них похитили 160 тыс. рублей. После сотрудники полиции доставили мужчин в отдел, где составили на них административные протоколы о мелком хулиганстве.

В общей сложности задержаны семеро, вину признал один из них.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в отношении полицейского возбудили дело за избиение задержанного.

Фото: Piter.TV