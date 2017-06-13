В Петербурге в отношении полицейского возбудили дело за избиение задержанного

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Возбуждено уголовное дело в отношении оперативного дежурного дежурной части 25 отдела полиции УМВД России по Приморскому району по п. "а" ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, 25 ноября подозреваемый в помещении отдела полиции, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, нанес множественные удары руками и ногами 56-летнему петербуржцу, задержанному за совершение административного правонарушения. Потерпевший был доставлен в больницу.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.

В ноябре сотрудники собственной безопасности задержали руководителя ОВД Выборга.

Фото: Piter.tv