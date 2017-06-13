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В Петербурге в отношении полицейского возбудили дело за избиение задержанного
Сегодня, 12:10
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В Петербурге в отношении полицейского возбудили дело за избиение задержанного

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Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Возбуждено уголовное дело в отношении  оперативного дежурного дежурной части 25 отдела полиции УМВД России по Приморскому району по п. "а" ч.3 ст.  286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, 25 ноября подозреваемый в помещении отдела полиции, находясь при исполнении своих служебных обязанностей,  нанес множественные удары руками и ногами 56-летнему петербуржцу, задержанному за совершение административного правонарушения. Потерпевший  был доставлен в больницу.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.

В ноябре сотрудники собственной безопасности задержали руководителя ОВД Выборга.

Фото: Piter.tv

Теги: избиение, полиция, превышение полномочий
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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