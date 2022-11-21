За оказание общего покровительства незаконной вырубке леса он получил взятки на общую сумму более 8 миллионов рублей.

Сотрудники собственной безопасности задержали руководителя ОВД Выборга. Правоохранитель подозревается в получении взяток, уточнили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщалось ранее, в конце октября был задержан начальник экономической полиции Выборга за превышение должностных полномочий. Правоохранитель был изобличен в оказании покровительства "черным" лесорубам, лицам которые занимаются нелегальной вырубкой леса в Выборгском районе Ленобласти.

В результате дальнейшего расследования оперативники установили причастность к коррупционной схеме начальника УМВД России по Выборгскому району. За оказание общего покровительства незаконной вырубке леса он получил взятки на общую сумму более 8 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки). Утром 13 ноября он задержан полицейскими по месту жительства.

В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке.

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Фото: Piter.tv