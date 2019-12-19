Топ-10 взяточников Петербурга: самые громкие коррупционные скандалы последних лет

В Петербурге накануне задержали замглавы администрации Красносельского района. Его подозревают в получении взятки. Сегодня Piter.TV предлагает вспомнить ТОП-10 взяточников Петербурга за последние несколько лет.

В Петербурге накануне задержали заместителя главы администрации Красносельского района. Его подозревают в покушении на получение взятки. Как рассказали в пресс-службе Следкома, на замглавы администрации Красносельского района, а также на замдиректора СПб ГКУ "Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга" завели уголовное дело. Обоих подозревают в покушении на получение взятки, покушение на посредничество во взяточничестве. По версии следствия, замглавы администрации предложил советнику генерального директора одной из коммерческих структур передать ему через посредника (заместителя директора жилищного агентства) 300 тысяч рублей. За эти деньги обещалось оказать помощь в подписании с учреждениями, подведомственными администрации Красносельского района, госконтрактов и общее покровительство.

Сегодня Piter.TV предлагает вспомнить ТОП-10 взяточников Петербурга за последние несколько лет.

10 место – командир первого батальона ГИБДД по Петербургу и области (200 тысяч рублей)

Наш топ открывает единственный подозреваемый, который не брал, а наоборот, пытался дать взятку.

В Петербурге в середине апреля 2020 года возбудили уголовное дело в отношении командира первого батальона ГИБДД по городу и области, подполковника полиции за дачу взятки своему коллеге. Он за 200 тысяч рублей планировал обеспечить пропуск в Ленобласть грузовых автомобилей одной из юридических фирм. Подозреваемого задержали во время передачи взятки. Он свою вину признал и сейчас находится под подпиской о невыезде.

9 место – командир взвода батальона полиции МСВО по Приморскому району Петербурга (1 миллион рублей)

Командира взвода батальона полиции МСВО по Приморскому району задержали за взятку. Он ввел в заблуждение гражданина Китая (предпринимателя). Полицейский сообщил ему, что у того якобы нет документов на розничную продажу алкоголя в кафе. Чтобы кафе не закрылось, от гражданина Китая требовался один миллион рублей. Полицейского задержали во время получения взятки. Суд 14 марта 2020 года заключил подозреваемого до 11 мая включительно под домашний арест.

8 место – сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом (1,5 миллиона рублей)

В Петербурге 18 февраля 2020 года задержали двух сотрудников полиции, подозреваемых в получении взятки. Один из задержанных — сотрудник Центра по противодействию экстремизму. Его задержали возле дома №44 по Каменноостровскому проспекту во время получения денег от коммерсанта. Полицейский потребовал от него 1,5 миллиона рублей за непривлечение к уголовной ответственности и проведение проверки в отношении конкурента бизнесмена. Позже по этому же делу был задержан оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районного подразделения ОВД. Расследование продолжается.

7 место – бывший чиновник администрации Невского района Юрий Смирнов (4,5 миллиона рублей)

В начале февраля этого года сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело на бывшего начальника отдела строительства и землепользования администрации Невского района Санкт-Петербурга Юрия Смирнова. Как установлено, он получил взятку на сумму 4,5 млн рублей, в том числе в виде скидки на квартиру порядка 1 млн рублей на Подвойского. В обмен на взятку чиновник пообещал не создавать препятствий при строительстве. Невский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения подозреваемому в виде домашнего ареста до 10 апреля.

6 место – замдиректора одного из психоневрологических интернатов Петербурга (более 5,5 миллиона рублей)

По данным следствия, обвиняемый 49-летний замдиректора психоневрологического интерната с августа 2016 года по декабрь 2017 года неоднократно брал взятки от петербурженки на сумму более 5,5 миллиона рублей. Также он получал взятки в виде оплаты банкетов в одном из ресторанов Петербурга на сумму не менее 560 тысяч рублей. Взятки были получены обвиняемым за пособничество в покупке интернатом питания у указанной местной жительницы. В марте текущего года в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело в получении взятки. Он свою вину отрицает. Также замдиректора обвиняется в превышении полномочий. В интернате находится недееспособный мужчина, нуждающийся в госпитализации в специализированный стационар. Подозреваемый же дал указание подчиненным сотрудникам не госпитализировать больного, а также внести в его историю болезни ложные сведения.

5 место – бывшая замглавы Калининского района Санкт-Петербурга Елена Кочкина (не менее 7,5 миллиона рублей)

Бывшая заместитель главы Калининского района Санкт-Петербурга Елена Кочкина, по данным пресс-службы городских судов, обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

По данным следствия, в начале февраля этого года полиция задержала начальника сектора контроля и координации деятельности образовательных учреждений администрации Татьяну Светушкову и бизнесмена Александра Фильчагина. По версии СК, Светушкова получила от Фильчагина взятку на сумму не менее 7,5 млн рублей за заключение контрактов администрацией с фирмами бизнесмена. В ходе расследования выяснилось, что Светушкова согласовывала все свои действия с Кочкиной. По решению суда Светушкова была отправлена под домашний арест, Кочкина и Фильчагин отправились в СИЗО, расследование продолжается.

4 место – начальник оперативного отдела СИЗО-6 УФСИН РФ по Петербургу и Ленобласти (не менее 10 миллионов рублей)

В конце марта текущего года было возбуждено уголовное дело в отношении начальника оперативного отдела СИЗО-6 УФСИН РФ по городу и области, который подозревается о взяточничестве. По данным следствия, он с июля 2018 года по настоящее время получал взятки от близких и родственников заключенных. Взамен он обещал улучшить их пребывание в СИЗО. В общей сложности он получил не менее 10 миллионов рублей. Подозреваемого задержали 29 марта во время получения 400 тысяч рублей. Расследование продолжается.

3 место – старший следователь Главного следственного управления СКР по Петербургу Алексей Шиманский, оперативник МВД Кирилл Лисовой и заместитель транспортного прокурора Тимур Горный (19 миллионов рублей)

Трое подозреваемых были задержаны во время передачи взятки в размере 19 миллионов рублей. Шиманский и Лисовой были доставлены 26 октября 2019 года в суд для избрания им меры пресечения, однако суд отказался удовлетворить ходатайства следователей об аресте.

Согласно материалам дела, Алексей Шиманский получил от Тимура Горного информацию о том, что в МВД расследуется уголовное дело в отношении предпринимателя по фамилии Юнг и бизнесмен хочет уйти от ответственности, передав через них взятку в полицию. Господин Шиманский предложил Кириллу Лисовому за вознаграждение найти коллег, которые смогут повлиять на ход расследования дела, а также выступить посредником при передаче взятки. Планировалось, что всего Юнг заплатит 38 миллионов рублей.

Суд Санкт-Петербурга 26 октября прошлого года не нашел оснований для избрания меры пресечения следователю Алексею Шиманскому и полицейскому Кириллу Лисовому, они были освобождены в зале суда.

2 место – бывший офицер ФСБ (требовал 20 миллионов, получил 10 миллионов рублей)

В январе 2019 года к осужденному обратился знакомый с просьбой узнать причины проверки АО "Автопарк № 6 "Спецтранс", которую проводили сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД. За прекращение проверки обвиняемый попросил 20 миллионов рублей. В итоге он был задержан с поличным во время передачи 10 миллионов рублей. В начале мая этого года Гарнизонный военный суд в Петербурге вынес приговор бывшему офицеру ФСБ и приговорил его к двум годам лишения свободы, а также лишил звания.

1 место – экс-замглавы ФСИН по Петербургу и Ленобласти Сергей Мойсеенко (более 388,5 миллиона рублей)

И на первом месте нашего топа взятка, сумма которой не идет ни в какое сравнение со всеми предыдущими.

Следователи обвиняют Сергея Мойсеенко в получении взятки размером больше 388,5 млн рублей во время строительства "Крестов-2" в Колпино. По версии следствия, обвиняемый получил взятку через посредника от подрядчика, занимавшегося строительством СИЗО. В среду, 6 мая 2020 года Колпинский районный суд продлил Мойсеенко срок заключения в СИЗО до 11 августа 2020 года.

Фото: УФСИН по СПб и ЛО; kdc-kalin.finzal; pixabay; Piter.TV

Коллаж: Piter.TV / Евгений Рыбкин