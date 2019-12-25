В Петербурге задержали командира батальона ГИБДД за дачу взятки

Подполковника поймали с поличным при передаче знакомому 200 тысяч рублей.

Вечером 16 апреля сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали командира первого батальона ГИБДД, подполковника полиции по подозрению в даче взятки. Об этом пишет "Фонтанка".

Задержание произошло в здании на улице Салова, 66, где базируется 3-й батальон ГИБДД. Подполковника поймали в момент передачи знакомому 200 тысяч рублей за покровительство грузовых машин на дорогах Ленобласти. Принимавший деньги человек имел при себе записывающее устройство.

В ночь на 17 апреля Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье "Дача взятки". Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что сотрудника петербургской полиции посадили под домашний арест за получение взятки.

Фото: Piter.TV