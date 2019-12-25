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В Петербурге задержали командира батальона ГИБДД за дачу взятки
Сегодня, 8:05
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Alena_Zinovieva

В Петербурге задержали командира батальона ГИБДД за дачу взятки

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Подполковника поймали с поличным при передаче знакомому 200 тысяч рублей.

Вечером 16 апреля сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали командира первого батальона ГИБДД, подполковника полиции по подозрению в даче взятки. Об этом пишет "Фонтанка".

Задержание произошло в здании на улице Салова, 66, где базируется 3-й батальон ГИБДД. Подполковника поймали в момент передачи знакомому 200 тысяч рублей за покровительство грузовых машин на дорогах Ленобласти. Принимавший деньги человек имел при себе записывающее устройство.

В ночь на 17 апреля Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье "Дача взятки". Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что сотрудника петербургской полиции посадили под домашний арест за получение взятки.

Фото: Piter.TV

Теги: взятка, гибдд, задержание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

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Аноним
Сегодня 8:58

Если не ошибаюсь , то к салова 66 относится пост гаи на пулковском шоссе , они там все Ах*евшие  корупционеры!

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Аноним
Сегодня 8:46

Это что то новенькое. ГАИ взятки ДАЁТ! 

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Аноним
Сегодня 8:44

с каких пор гибдд дает взятки обычно они берут

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Аноним
Сегодня 8:40

За 20 лет ничего не изменилось, только усугубилось....

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Аноним
Сегодня 8:54

знал о задержании и откупиться решил

 

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