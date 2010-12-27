Сотрудника петербургской полиции посадили под домашний арест за получение взятки

Взятка составила 30 тыс. рублей.

Сотрудник полиции ГУ МВД РФ по Петербургу и области останется под домашнем арестом до 16 февраля 2020 года за получение взятки. Такое решение вынес Пушкинский районный суд, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 18 декабря.

По версии следствия, Сергей Сухов вместе с другими правоохранителями не позднее 22 октября 2019 потребовали от водителя "Субару" 30 тыс. рублей. В свою очередь полицейские пообещали не освидетельствовать его на состояние наркотического опьянения и не привлекать водителя к административной ответственности. Гражданин за рулем перевел денежные средства на карту, а затем продолжил движение.

Накануне, 17 декабря, Сухову было предъявлено обвинение, он полностью признал свою вину.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что гатчинского многодетного отца заключили под стражу на 2 месяца.

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