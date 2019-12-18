Гатчинского многодетного отца заключили под стражу на 2 месяца

По версии следствия, в деревне Химози Гатчинского района 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь. Также в доме был найден арсенал оружия.

Андрея Бовта, которого подозревают в изнасиловании дочери и хранении арсенала оружия, заключили под стражу до 6 февраля 2020 года.

По версии следствия, в деревне Химози Гатчинского района 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь. По предварительный данным, истязания продолжались с 2012 года по настоящее время. Сейчас девочке 13 лет. Сегодня старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ленинградской области Юлия Матолыгина рассказала, что супругу Бовта узнала об изнасилованиях несколько недель назад.

Ранее многодетный отец из Гатчины попросил встречи с "дядей Володей" (Владимиром Путиным.

Видео: Piter.TV