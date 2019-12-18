Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела в отношении многодетного отца из Гатчины

Супруга Бовта сообщила, что о насилии она узнала несколько недель назад, и муж косвенно подтвердил её догадки.

Старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ленинградской области Юлия Матолыгина рассказала о разговоре следователей с матерью потерпевшей девочки и самой пострадавшей.

Супруга Бовта сообщила, что о насилии она узнала несколько недель назад, и муж косвенно подтвердил её догадки. Юлия Матолыгина уточнила, что в правоохранительные органы уже несколько раз поступали сообщения о происходящем в этой семье. Также со слов Матолыгиной, обвиняемый не состоит на учете у психиатра или нарколога.

Андрея Бовта задержали два дня назад после сообщения об изнасиловании им 13-летней дочери. Во время обыска в доме нашли арсенал оружия и бронежилет с надписью "ФСБ".

Дело возбуждено по части 1 статьи 222 УК РФ, части 1 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"), по пункту "б" части 4 статьи 131 УК РФ ("Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста"), по статье 132 ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста").

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Видео: Piter.TV