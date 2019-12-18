Многодетный отец из Гатчины попросил встречи с "дядей Володей" (Владимиром Путиным)

Он по-прежнему утверждает, что служит в секретных войсках и к своим детям никогда не применял насилие. В суде Петербурга ему избирают меру пресечения.

Многодетный отец с Гатчины Андрей Бовт, подозреваемый в изнасиловании 13-летней дочери и незаконном обороте оружия перед заседанием суда пообщался с журналистами.

Он по-прежнему отрицает свою вину и говорит, что любая мысль о насилии ему противна. Также Бовт утверждает, что не отпускал детей в школу, чтобы защитить их от преступных сообществ. Подозреваемый считает, что его специально хотят опорочить, чтобы он перестал бороться с коррупцией и наркоторговлей. При этом, Андрей Бовт попросил личной встречи с президентом РФ.

Я лично обращаюсь к дяде Володе. К Владимиру Владимировичу. И прошу о личной встрече, – сказал он

Ранее Следком показал обстановку в доме в деревне Химози, где нашли склад оружия.

Видео: Piter.TV