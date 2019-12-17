Следком показал обстановку в доме в деревне Химози, где нашли склад оружия

Отца семейства подозревают в многократном изнасиловании 13-летней дочери.

Следственный комитет по Ленобласти продолжает расследовать уголовное дело, возбужденное по факту изнасилования 13-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба СК.

По уточненным данным, с января 2012 года по сентябрь 2019 года в частном доме, расположенном в деревне Химози Гатчинского района, 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь 2006 года рождения, которая в силу возраста не могла понимать значение и характер совершаемых с ней действий.

В ходе первоначальных следственных действий в доме были найдены и изъяты предметы и электронные носители информации, представляющие интерес для следствия. Также были изъяты автоматы, пистолеты, боеприпасы и многое другое. СК возбудил уголовные дела по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.222 УК РФ и ч. 1 ст.222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Следователи допросили подозреваемого, также с участием педагога-психолога были допрошены пострадавшая девочка, ее мать и другие члены семьи. Также специалисты изучили условия проживания детей в многодетной семье.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении обвинения.

Ранее СМИ узнали имя отца 8 детей, подозреваемого в хранении арсенала и насилии.

Видео: YouTube/ Следственный комитет Российской Федерации