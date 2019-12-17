СМИ узнали имя отца 8 детей, подозреваемого в хранении арсенала и насилии

По данным СМИ, мужчина раньше являлся учредителем и руководителем компании "Андрей Первозванный".

Владельцем дома многодетной семьи под Гатчиной в Ленинградской области, где обнаружили склад оружия, оказался 46-летний уроженец Петербурга Андрей Бовт. Об этом сообщило издание 47news.

По данным СМИ, мужчина раньше являлся учредителем и руководителем компании "Андрей Первозванный". В организации производили статуэтки, шкатулки из дерева, мозаики, футляры. После этого Бовт руководил компанией "Азъ и Веди". До 24 лет мужчина носил фамилию Лобадюк.

Мужчина прописан в Петербурге в квартире своих родителей. В Химози он жил со своей двоюродной сестрой, которая является мамой всех детей. Судя по снимкам, опубликованным СМИ, в доме нет ни мебели, ни обоев, всюду валяются вещи и оружие.

Помимо боеприпасов в доме нашли множество икон. Соседка расскзала Piter.TV, что дети каждое воскресенье ходили в церковь и объяснила, почему во дворе их дома стоит большой крест.

Ранее мы писали, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его подозревают в изнасиловании малолетней дочери.

Фото и видео: Piter.TV