Под Гатчиной задержали отца, подозреваемого в изнасиловании малолетней дочери

По предварительной информации, истязания продолжались с 2012 года по настоящее время. На данный момент девочке 13 лет. Также в особняке нашли склад оружия.

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту сексуального насилия над ребёнком, не достигшем 14-летнего возраста, и задержал подозреваемого в этом преступлении. Об этом сообщили пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, в деревне Химози Гатчинского района 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь. По предварительной информации, истязания продолжались с 2012 года по настоящее время. На данный момент девочке 13 лет.

В доме в Гатчинском районе нашли и изъяли предметы и электронные носители информации, представляющие интерес для следствия. Также следком изучит условия проживания детей в этой семье.

Оперативники выносят из дома целый арсенал. Автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы, гранаты, наручники, бронежилеты. Рядом с коттеджем, в котором нашли склад боеприпасов, оцепили всю улицу. Полиция, ОМОН, машины разминирования. Подойти ближе уже нельзя. На месте работают оперативники и криминалисты.

"Очень порядочная семья": пенсионерка рассказала о многодетной семье в Химози, где нашли склад боеприпасов.

Фото и видео: Piter.tv