"Очень порядочная семья": пенсионерка рассказала о многодетной семье в Химози, где нашли склад боеприпасов

В деревне Химози под Гатчиной Ленинградской области 16 декабря правоохранительные органы нагрянули в коттедж многодетной семьи. При обыске в частном доме нашли склад боеприпасов и бронежилет с надписью ФСБ. В доме находились 8 детей, а их отец называл себя спецагентом.
Правоохранительные органы задержали 46-летнего мужчину, всех детей эвакуировали. Как сообщил RT, по данным следствия, отец с 2012 года насиловал свою дочь. Также, по неподтверждённой информации, его супруга приходится ему двоюродной сестрой.
Также в подвале особняка оперативники нашли тир и спортзал, а также окровавленные матрасы. Во дворе дома стоит деревянный крест. Яма под ним заинтересовала криминалистов.
Piter.TV узнал некоторую информацию о многодетной семье от их соседей.
Как рассказал один из местных жителей, он лично не знает эту семью, но от соседей слышал, что в этом доме происходили странные вещи.
Бабульки говорили, что там сатанисты живут,
– поделился молодой человек
Однако, больше он ничего не смог сказать. Зато более полной информацией обладала пенсионерка Наталья Пальцева, которая лично знакома с некоторыми членами многодетной семьи. Она рассказала, что в семье живут восемь детей, все каждое воскресенье ходят в Покровскую церковь, где она и сама их часто видит. Старший сын семейства часто помогает ей по хозяйству, например, копал огород и красил дом.
Очень порядочная семья,
– подчеркнула пенсионерка
По словам Натальи, она сама в их доме ни разу не была, зато дети бывают у неё частыми гостями. По их рассказам она заключила, что они рисуют, вяжут и шьют всё сами, а учатся все в Петербурге, а не в Ленобласти. На вопрос, почему во дворе дома многодетной семьи стоит крест, пенсионерка не задумываясь сказала следующее:
Это улица Ополченцев, здесь во время войны были немцы, в 48 доме была немецкая столовая, вся земля полита кровью. В память об этих страшных событиях и был поставлен этот крест,
– рассказала Наталья Пальцева
Ранее СК завёл дело на петербурженку, которая пыталась выбросить из окна ребёнка.
Фото и видео: Piter.tv
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