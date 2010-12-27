Возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 16 декабря, стало известно о том, что СК завёл дело на петербурженку, которая пыталась выбросить из окна ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Напомним, что инцидент произошел 14 декабря, в одном из домов по Караваевской улице. Женщина вытащила из окна ребёнка и заявила, что сбросит дочь. После звонков прохожих на место происшествия прибыли полицейские, которые и спасли малышку. Неадекватную мать отправили в психбольницу.

По данным следствия, петербурженка регулярно употребляла алкоголь и не занималась детьми. Кроме того, двухлетняя девочка и 12-летний мальчик не получали регулярного питания.

В настоящее время расследование продолжает.

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Фото:pixabay