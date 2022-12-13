Многодетного отца-насильника из Гатчины отправили в психбольницу

По версии следствия, глава семейства семь лет насиловал свою 13-летнюю дочь. Остальные дети жаловались на избиения.

Гатчинский районный суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу обвиняемого в педофилии отца восьмерых детей из Химози Андрея Бовта. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Мужчина освобождён от уголовной ответственности. Судья посчитал, что обвиняемый совершал преступления, так как находился в неадекватном состоянии. Свою вину обвиняемый так и не признал.

По версии следствия, глава семейства семь лет насиловал свою 13-летнюю дочь. Остальные дети жаловались на избиения, также они не посещали школу. Большинство из детей даже не имеют документов. В службе опеки о них не было никакой информации.

В доме у мужчины нашли коллекцию автоматов Калашникова, пистолеты Макарова, бронежилеты, гранаты и боеприпасы. Он заявил, что оружие ему необходимо для самообороны. В 2021 году Андрей Бовт сбежал из Гатчинского городского суда. Его поймали, когда он в качестве попутчика ехал на грузовике.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области