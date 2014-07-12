Из зала суда сбежал обвиняемый в педофилии отец 8 детей из Химози

Бовта заподозрили в неоднократном сексуальном насилии над собственной 13-летней дочерью ещё зимой 2019 года.

В среду, 27 июля, из Гатчинского городского суда сбежал Обвиняемый в педофилии отец восьмерых детей из Химози Андрей Бовт. Об этом сообщает 47news.

В прошлом году мужчину признали невменяемым, сейчас мужчину ищут по всей Ленинградской области. По предварительно информации, за обвиняемым не досмотрели судебные приставы и санитары.

Бовта заподозрили в неоднократном сексуальном насилии над собственной 13-летней дочерью ещё зимой 2019 года. При этом нежданно нагрянувшие в коттедж семьянина силовики обнаружили целый арсенал разнообразного оружия. После чего были заведены уголовные дела о педофилии и хранении оружия.

Бовт отрицал свою вину. Он заявил, что работал на некие спецслужбы и отчаянно боролся с коррупцией, а также наркоторговлей, а потому детей приходилось прятать ради их же безопасности. От посторонних глаз Бовт скрывал не только детей, но и жену Светлану — официально они не были расписаны.

Фото: Piter.tv

