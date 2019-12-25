Подозреваемого в насилии над дочерью жителя Химози проверяют на вменяемость

Также в доме мужчина хранил большой арсенал оружия.

Многодетный отец Андрей Бовт направлен на психолого-психиатрическую экспертизу, которая ответит на вопрос о его вменяемости. Он проходит подозреваемым по делу об изнасиловании дочери и хранении арсенала оружия в Ленобласти. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.

Ранее Гатчинский городской суд на два месяца продлил Бовту срок содержания под стражей. Мужчина признал вину в хранении оружия, в части изнасилования отец не согласился с выдвинутым обвинением.

Напомним, 16 декабря 2019 года в доме многодетной семьи в Химози (Гатчинский район) были изъяты автоматы, пистолеты и большое количество боеприпасов. Также был задержан, а потом арестован Андрей Бовт, которому инкриминируют несколько уголовных статей. "Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста", "Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении того же лица", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".

Мать девочки знала от нее о фактах насилия, но в полицию не обращалась, так как боялась за себя и остальных детей.

На одном из заседаний многодетный отец из Гатчины попросил встречи с "дядей Володей" (Владимиром Путиным).

Фото: Piter.TV