В Химози мужчина получил ожог во время ремонта газового оборудования

В Химози Гатчинского района мужчина получил ожог во время ремонта газового оборудования. Об этом стало известно Piter.tv.
Пострадавший поступил в больницу с термическим ожогом головы и туловища III степени.
Супруга пострадавшего пояснила, что ее муж по просьбе знакомого приехал помочь в ремонте газового котла. В ходе ремонтных работ на голову мужчины попала искра, которая привела к возгоранию и получению ожогов.
В конце прошлого года петербурженка оказалась в больнице с ожогами лица после посещения косметолога.
Фото: Piter.tv
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