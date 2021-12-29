В Химози мужчина получил ожог во время ремонта газового оборудования

Пострадавший поступил в больницу с термическим ожогом головы и туловища III степени.

В Химози Гатчинского района мужчина получил ожог во время ремонта газового оборудования. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавший поступил в больницу с термическим ожогом головы и туловища III степени.

Супруга пострадавшего пояснила, что ее муж по просьбе знакомого приехал помочь в ремонте газового котла. В ходе ремонтных работ на голову мужчины попала искра, которая привела к возгоранию и получению ожогов.

В конце прошлого года петербурженка оказалась в больнице с ожогами лица после посещения косметолога.

Фото: Piter.tv