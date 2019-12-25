Петербурженка оказалась в больнице с ожогами лица после посещения косметолога

Медики диагностировали у пострадавшей термический ожог лица косметическим лазером 4% 1-2 степени.

Вечером 27 декабря во 2-й отдел полиции поступила телефонограмма из НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе. В больницу поступила 30-летняя петербурженка, получившая ожоги лица в салоне красоты.

Как стало известно Piter.TV, днем ранее девушка сделала себе лазерную шлифовку лица в салоне красоты "Лиана", расположенном на Московском проспекте. В результате медики диагностировали у пострадавшей термический ожог лица косметическим лазером 4% 1-2 степени.

Сегодня состояние петербурженки оценивается как удовлетворительное. Она помещена в приемный покой.

Ранее мы писали, что перед судом предстанет косметолог, повредившая лицо петербурженки во время лифтинга.

Фото: pexels.com