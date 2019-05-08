Перед судом предстанет косметолог, повредившая лицо петербурженки во время лифтинга

Косметолог не имела высшего образования.

Приморский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении косметолога Ольги Ванской, которая обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие полагает, что Ванская, являясь генеральным директором ООО "Лагуна", работала по направлению "Косметология / Пластическая хирургия", не имея высшего медицинского образования.

В марте прошлого года она оказала платную услугу по введению нитей для лифтинга. Однако в ходе процедуры женщина допустила техническую ошибку, которая повлекла за собой последствия. Ванская повредила клиентке лицевой нерв, а также причинила вред средней степени – неизгладимое обезображивание лица. К производству уголовное дело пока не принято.

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