В Петербурге врач-анестезиолог заплатит более 4 млн за смерть пациентки

Свою вину врач признала частично.

Московский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении врача-анестезиолога-реаниматолога Юлии Литовки, неосторожность которой привела к смерти пациентки с острым аппендицитом. Об этом 28 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Ночью 3 января 2020 года бригада скорой помощи доставила в больницу №26 пациентку с острым аппендицитом. Врачи-хирурги приняли решение о срочной операции. Однако перед началом анестезии Литовка не установила назогастральный зонд с целью декомпрессии желудка. При проведении интубации трахеи после неудачной попытки не использовала "улучшенное положение Джексона". Чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей, она также не использовала надгортанный воздуховод и ларингеальную маску, что обязательно входит в протокол трудной интубации. Кроме того, Литовка не попыталась разбудить пациентку и интубировать трахею в сознании и не только. В результате женщина скончалась из-за дыхательной недостаточности.

Свою вину врач признала частично. Она показала суду, что "использовала улучшенное положение Джексона, произвела попытку разбудить пациентку, произвела 3 попытки интубации трахеи до прихода врача-эндоскописта, но не отразила это в медицинской документации".

Суд назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год, а также взыскал в пользу потерпевшей сумму причиненного преступлением материального ущерба в размере 1 032 127 рублей, а также моральный вред в размере 3 000 000 рублей.

Ранее петербурженка отсудила у больницы 1,5 млн рублей за смерть онкобольной матери.

Фото: Piter.TV