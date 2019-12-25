Петербурженка отсудила у больницы 1,5 млн рублей за смерть онкобольной матери

Ответчик подал аппеляционную жалобу.

Петербурженка отсудила у городской больницы №26 более 1,5 млн рублей за смерть онкобольной матери. Решение по иску Русланы Калиты к СПб ГБУЗ "Городская больница №26" вынес Московский районный суд.

Суд взыскал с больницы 1,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, 60 335 рублей – расходы на погребение, 67 700 рублей – расходы на оплату судебной экспертизы и 80 000 рублей – расходы на оплату услуг представителя. Истец просила больше.

Представитель ответчика с решением суда не согласился. Поскольку женщина, по словам представителя, после лечения в больнице №26 обследовалась в иных медицинских учреждениях. Поэтому "не установлена причинно-следственная связь между онкологическим процессом и смертью". Ответчик подал аппеляционную жалобу.

В объединенной пресс-службе судов города рассказали, что 11 февраля 2019 года мать прооперировали, спустя пару дней женщину выписали. Врачи ей сказали, что в результате гистологического исследования удаленного материала злокачественных образований не обнаружили.

Летом этого же года женщину вновь госпитализировали. Помощь ей оказывали в Новомосковской клинической больнице (Тульская область), там же её повторно прооперировали, поскольку женщине диагностировали рак. Позже, в ходе исследования, в удаленном при операции материале обнаружили рак. Женщина скончалась в августе 2020 года.

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Фото: Piter.tv