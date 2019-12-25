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В Петербурге арестовали мать, утопившую новорожденную дочь в Ижоре
Сегодня, 16:20
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В Петербурге арестовали мать, утопившую новорожденную дочь в Ижоре

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Женщина свою вину признала.

В Петербурге заключили под стражу мать младенца, найденного мертвым в пакете в Ижоре. Решение принял Колпинский районный суд. Об этом 30 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов города. 

По версии следствия, днем 22 сентября на береговой линии реки Ижора нашли тело новорожденной девочки. На расстоянии около 30 метров были найдены тряпки со следами крови, бытовые ножницы и не только. Она рассказала, что самостоятельно родила в кустах, затем закутала новорожденную в пеленку, положила в пакет и выкинула в реку Ижора.

Ранее мы писали, что в больницу поступила полугодовалая петербурженка с переломами ребра и локтя.

Фото: Piter.tv

Теги: мать, младенец, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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