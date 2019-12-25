В больницу поступила полугодовалая петербурженка с переломами ребра и локтя

В Петербурге в больницу с переломами попала полугодовалая девочка. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.
В полицию поступила телефонограмма из больницы. В ней говорилось, что 22 сентября в 10:39 из квартиры дома по Гатчинской улице с консолидированным переломом 10 ребра слева, переломом локтевой кости нижней трети, гипертрофией доставлена полугодовалая девочка.
Ребенок находится в тяжелом состоянии. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее в Гатчине младенец попал в больницу с переломами ребер.
Фото: Piter.tv
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