В больницу поступила полугодовалая петербурженка с переломами ребра и локтя

Ребенок находится в тяжелом состоянии. Выясняются обстоятельства произошедшего.

В Петербурге в больницу с переломами попала полугодовалая девочка. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию поступила телефонограмма из больницы. В ней говорилось, что 22 сентября в 10:39 из квартиры дома по Гатчинской улице с консолидированным переломом 10 ребра слева, переломом локтевой кости нижней трети, гипертрофией доставлена полугодовалая девочка.

Ребенок находится в тяжелом состоянии. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Гатчине младенец попал в больницу с переломами ребер.

Фото: Piter.tv