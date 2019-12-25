В Гатчине младенец попал в больницу с переломами ребер

Со слов родителей, девочка без видимых причин начала синеть, поэтому они сразу обратились к медикам.

В Гатчине врачи реанимировали новорождённую, которая поступила в больницу с тяжелейшими травмами. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Трехмесячную девочку привезли в детскую больницу Гатчину 21 сентября. Со слов родителей, девочка без видимых причин начала синеть, поэтому они сразу обратились к медикам. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, переломы рёбер, судорожный синдром и анемию. Девочка находится в реанимации.

Следственный комитет Ленобласти начал проверку по данному факту.

Недавно младенец тяжело пострадал, выпав из кроватки на Народной улице.

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