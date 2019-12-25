Младенец тяжело пострадал, выпав из кроватки на Народной улице

Ребенка госпитализировали с постгепаксической энцефалопатией.

Вечером 14 сентября в дежурную часть полиции Петербурга поступила телефонограмма из Детской городской больницы №19, в которой говорилось о госпитализации 11-месячного малыша в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Родители ребенка рассказали, что он получил травму, выпав из своей кроватки в квартире на Народной улице. У мальчика диагностировали постгепаксическую энцефалопатию (поражение головного мозга, возникающее после воздействия гипоксии различной длительности и выраженности).

Семья, в которой проживает малыш, полная, на учете в ОДН не состоит. Мать и отец безработные.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Петербурге грудничок умер после выписки из больницы.

Фото: pexels.com