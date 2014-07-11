В Петербурге грудничок умер после выписки из больницы

По некоторым данным, в легком ребенка оставили иголку от шприца.

В Петербурге проводят проверку после гибели полуторамесячного ребенка. Малыш скончался незадолго после выписки из больницы. Об этом пишет "Фонтанка".

Скорую вызвали родители ребенка 12 сентября. Они заметили, что их полуторамесячному сыну стало плохо. Приехавшие врачи констатировали смерть мальчика. Тело направили в морг для установления точной причины смерти.

По некоторым данным, ребенок умер от кровопотери, вызванной тем, что в его легком оставили иголку от шприца. Однако эта информация пока никак не подтверждена. В Комитете по здравоохранению заявили, что заключения патологоанатомов еще нет. Кроме того, в больнице мальчику не проводили никаких медицинских вмешательств, в результате которых могла остаться игла в легком.

Тем не менее, уголовное дело о причинении смерти по неосторожности уже возбуждено. Известно, что оба родителя мальчика являются ВИЧ-инфицированными.

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