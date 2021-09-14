Онколог объяснила, почему пациентов до 21 года должны лечить детские врачи

В конце августа пациентам до 21 года разрешили продолжить лечение в детских учреждениях.

Пациенты с онкологическими заболеваниями смогут продолжить лечение до 21 года в детских больницах. В конце августа соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Изменение позволит не прерывать терапию и не терять время на поиск новой больницы.

Профессор, доктор медицинских наук, заведующая детским онкологическим отделением петербургского онкоцентра Маргарита Белогурова рассказала "Петербургскому дневнику", что "это событие российские детские онкологи добивались несколько лет".

Нововведение, по мнению Белогуровой, покажет еще свою эффективность, судя по опыту западных коллег. Профессор считает, что одно и то же заболевание у взрослых и детей лечится по-разному, поскольку зачастую у взрослых есть еще и иные заболевания. Кроме того, онкологи обязаны дать взрослому человеку 10-15 лет жизни, "детские" же онкологи задумываются о последствиях, которые могут возникнуть у молодого человека через эти же 10-15 лет. Также, по мнению специалиста, дети после выздоровления спокойно смогут вернуться в больницу на обследование. "Взрослые" же онкологи, как рассказала Белогурова, чаще всего отправляют ребят в поликлинику.

На протяжении многих лет "детские" онкологи, в том числе Маргарита Белогурова старались достучаться до депутатов, прежде чем было подписано постановление.

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