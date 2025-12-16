Врачи Педиатрического университета Петербурга спасают подростка со 100% ожогом тела

За его жизнь борются реаниматологи, травматологи и другие специалисты.

В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете врачи борются за жизнь 17-летнего подростка, пострадавшего в результате дорожно-транспортного происшествия в Новгородской области. Авария произошла накануне, 20 июня, недалеко от деревни Буреги в Старорусском районе.

По информации пресс-службы университета, юноша вместе с 16-летней пассажиркой двигался на питбайке и при выезде на трассу столкнулся с автомобилем Toyota Camry. От удара двухколёсное транспортное средство загорелось. Водитель и пассажирка получили тяжёлые ожоги, их госпитализировали в местную центральную районную больницу, где оказали противошоковую помощь.

В крайне тяжёлом состоянии 17-летнего юношу перевели в Педиатрический университет по запросу Министерства здравоохранения Новгородской области. Пациент поступил в отделение анестезиологии и реанимации 21 июня в 00:30. У него диагностировали сочетанную мотоциклетную травму, обширные ожоги 3–4 степени, которые покрывают почти 100 процентов тела (они возникли из-за вспышки топлива), а также открытую черепно-мозговую травму и закрытый переломо-вывих правой бедренной кости.

В пресс-службе вуза отметили, что прогнозы делать пока рано, однако определённые поводы для оптимизма есть. Ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов подчеркнул, что это не первый случай тяжелейшего ДТП с питбайком за последнее время, когда потребовались экстренные меры для спасения пациента. К работе привлечены лучшие реаниматологи, травматологи и специалисты других кафедр, а у пострадавшего установлен индивидуальный пост наблюдения. Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту происшествия.

Ранее мы рассказывали о том, что водитель, который вылетел на тротуар и сбил пешеходов на Боткинской улице в Выборгском районе, умер в больнице.

Фото: Piter.TV