Полицейские задержали подозреваемого в краже денег из салона красоты в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД России.

По данным следствия, злоумышленник проник в салон красоты и обнаружил в ящике стола деньги. Похитив наличные, он скрылся с места преступления. Сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Его задержали на одной из улиц города. Отмечается, что у подозреваемого уже были судимости. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Полиция Подмосковья