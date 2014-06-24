  1. Главная
Сегодня, 10:29
178
В Москве полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении

Ущерб составил свыше 2,5 млн рублей.

В Москве полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной версии, во дворе жилого дома неизвестные совершили наезд на припаркованный автомобиль и заблокировали жителя столицы, когда тот выгружал вещи из своей машины. Злоумышленники угрожали мужчине топором, распылили ему в лицо содержимое газового баллончика и избили. Они также забрали из багажника пакеты со смартфонами, рюкзак с документами и денежными средствами.

Ущерб составил свыше 2,5 млн рублей. На месте происшествия полицейские изъяли топор и предмет, похожий на пистолет. Двоих подозреваемых задержали на территории вокзала. Выяснилось, что похищенное они передали третьему соучастнику. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

