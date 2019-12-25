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В Ленобласти задержали обвиняемого в педофилии, сбежавшего из суда Андрея Бовта
Сегодня, 12:25
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти задержали обвиняемого в педофилии, сбежавшего из суда Андрея Бовта

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Он сбежал во время заседания, когда принималось решение о его принудительном лечении.

Полиция задержала разыскиваемого мужчину, обвинявшегося в насилии в отношении собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В суде  Гатчинского района Ленинградской области 28 июля принималось решение о принудительном лечении 49-летнего Андрея Бовта, обвинявшегося в насильственных преступлениях в отношении несовершеннолетних и признанного невменяемым. Во время заседания мужчина сбежал из зала суда. Для его розыска были ориентированы все подразделения полиции.

Сыщиками была получена оперативная информация о том, что разыскиваемый прячется в валдайских лесах и собирается вернуться в Петербург "автостопом". Была получена информация о конкретном автомобиле (большегруз марки Mercedes), на котором в качестве попутчика едет разыскиваемый. Данная информация была передана сотрудникам ДПС Тосненского района Ленобласти. В результате вечером 4 августа на 637 км автодороги "Россия" наряд ДПС остановил указанный автомобиль и задержал Андрея Бовта.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: андрей бовт, дети, насилие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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