Бывший чиновник Невского района Смирнов подозревается в получении крупной взятки

Деньги чиновник принял от одной коммерческой компании.

Бывший чиновник администрации Невского района Юрий Смирнов, работавший в отделе строительства и землепользования, стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Об этом 12 февраля сообщило АН "Оперативное прикрытие".

В октябре 2018 года чиновник получил взятку в 4,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации. Денежным подарком вторая сторона пыталась обеспечить себе покровительство и беспроблемное строительство многоквартирного дома в ЖК "Невский эталон".

Экс-чиновник 64 лет на момент задержания нигде не работал официально.

Ранее петербургский суд отправил чиновницу Светушкову под домашний арест по делу о взятке.

Фото: Piter.TV