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Бывший чиновник Невского района Смирнов подозревается в получении крупной взятки
Сегодня, 14:31
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himif

Бывший чиновник Невского района Смирнов подозревается в получении крупной взятки

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Деньги чиновник принял от одной коммерческой компании.

Бывший чиновник администрации Невского района Юрий Смирнов, работавший в отделе строительства и землепользования, стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Об этом 12 февраля сообщило АН "Оперативное прикрытие".

В октябре 2018 года чиновник получил взятку в 4,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации. Денежным подарком вторая сторона пыталась обеспечить себе покровительство и беспроблемное строительство многоквартирного дома в ЖК "Невский эталон".

Экс-чиновник 64 лет на момент задержания нигде не работал официально.

Ранее петербургский суд отправил чиновницу Светушкову под домашний арест по делу о взятке.

Фото: Piter.TV

Теги: взятка, задержание, чиновник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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